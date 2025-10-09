България ще бъде домакин на турнир от волейболната Лига на нациите през 2027 година. Това обяви пред колегите от BGvolleyball.com президентът на БФ Волейбол"Имаме договорена Лига на нациите за 2027 година. Няколко български града имат желание и условията да са домакини – обясни шефът на родния волейбол. - Призовавам всички общини да правят и други събития около мачовете. Така ще направим изживяването по-атрактивно, за да може който и да е дошъл, дори отборът да е загубил, човекът да иска пак да дойде“.До момента София и Русе са подали официални заявки за домакинство на турнира. Варна и Бургас също се спрягат за потенциални кандидати за домакини.