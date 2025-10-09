Любомир Ганев.
"Имаме договорена Лига на нациите за 2027 година. Няколко български града имат желание и условията да са домакини – обясни шефът на родния волейбол. - Призовавам всички общини да правят и други събития около мачовете. Така ще направим изживяването по-атрактивно, за да може който и да е дошъл, дори отборът да е загубил, човекът да иска пак да дойде“.
До момента София и Русе са подали официални заявки за домакинство на турнира. Варна и Бургас също се спрягат за потенциални кандидати за домакини.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.