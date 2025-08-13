Сподели close
Градски гълъбчета (Columba livia domestica), намерени преди месец от организацията "Дивите Животни" бяха спасени.

Птиците са изхвърлени в найлонова торба.

"Някой гражданин си е разчистил балкона", коментират с огорчение от организацията.