Спасиха гълъбчета, изхвърлени в найлонова торба
Птиците са изхвърлени в найлонова торба.
"Някой гражданин си е разчистил балкона", коментират с огорчение от организацията.
