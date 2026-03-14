Спешно се търсят кръводарители за 28-годишната Геновева Борисова – майка на две деца, която се бори за живота си в болница в Добрич. Жената е в тежко състояние след развита инфекция (сепсис).Близки и приятели отправят апел за помощ, тъй като са необходими кръводарители.Кръв може да бъде дарена в Кръвния център във Варна, който се намира до Окръжна болница. При даряването трябва да се посочи, че кръвта е за Геновева Борисова.Няма значение каква е кръвната група на дарителите.Близките на младата жена призовават всеки, който има възможност, да помогне, както и да разпространи информацията, за да достигне до повече хора.