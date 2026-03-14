Спешно търсят кръводарители за 28-годишна жена, приета в болница със сепсис
©
Близки и приятели отправят апел за помощ, тъй като са необходими кръводарители.
Кръв може да бъде дарена в Кръвния център във Варна, който се намира до Окръжна болница. При даряването трябва да се посочи, че кръвта е за Геновева Борисова.
Няма значение каква е кръвната група на дарителите.
Близките на младата жена призовават всеки, който има възможност, да помогне, както и да разпространи информацията, за да достигне до повече хора.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.