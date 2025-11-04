Спипаха нарушител да превозва калкан край Варна
Установено е, че лицето превозва риба от вида калкан с общо тегло 10,800 кг в прясно състояние.
Инспекторите ще съставят акт за нарушение на лицето, което превозва рибата без необходимите документи.
