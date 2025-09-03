ЗАРЕЖДАНЕ...
Спипаха нарушители на красив язовир край Варна
©
Припомняме, че от 12 август е в сила промяната на такси за издаване на разрешително за стопански, любителски риболов и други административни услуги осъществявани от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Постановлението е в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
За издаване и презаверка на билет за любителски риболов на физическо лице се събира такса, както следва:
1. на седмичен 12 лв.;
2. на месечен 16 лв.;
3. на шестмесечен 30 лв.;
4. на годишен 50 лв.
За маркиране на немрежен риболовен уред се събира такса в размер 7 лв.
За маркиране на мрежен риболовен уред за всеки сектор от него с дължина до 200 метра се събира такса в размер 7 лв.
Припомнете си и другите актуализирани такси ТУК.
Още от категорията
/
Столичният електротранспорт категоричен: Имало е външна намеса, ватманът на дерайлиралия трамвай е временно отстранен от работа
11:07
След пожара в Белослав: Хората не могат да забравят ужаса от писъка на животните, изгорели живи при пожара
02.09
Гроздан Караджов: Не е подавана заявка за транспортиране с медицински хеликоптер на пострадалото дете край Монтана
01.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина Хриси!
14:37
СГП утре ще каже има ли задържани за дерайлиралия трамвай, който ...
17:25 / 02.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.