След рутинна проверка от инспектори към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) - Варна на язовир "Цонево", община Дългопол са установени двама любители с изтекли риболовни билети. Нарушителите са глобени.

Припомняме, че от 12 август е в сила промяната на такси за издаване на разрешително за стопански, любителски риболов и други административни услуги осъществявани от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Постановлението е в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

За издаване и презаверка на билет за любителски риболов на физическо лице се събира такса, както следва:

1. на седмичен 12 лв.;

2. на месечен 16 лв.;

3. на шестмесечен 30 лв.;

4. на годишен 50 лв.

За маркиране на немрежен риболовен уред се събира такса в размер 7 лв.

За маркиране на мрежен риболовен уред за всеки сектор от него с дължина до 200 метра се събира такса в размер 7 лв.

