След проверка от служители към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури във Варна и Бургас на язовир "Камчия" са били установени три лица, които извършват стопански риболов с 200 метрови хрилни мрежи и няколко герима, поставени в работно положение, оставени и контролирани съзнателно от тях.Риболовът е извършван с гумена лодка с мотор. Уловената риба е от видовете - шаран (4,6 кг) и бяла риба (1,4 кг), подготвена и разпределена във два фризера, намиращи се на брега.Рибата е конфискувана. Тя е дарена на Зоопарка във Варна. Всички пособия за риболов бяха също иззети от Агенцията.