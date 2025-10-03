ЗАРЕЖДАНЕ...
Спипаха трима нарушители на язовир "Камчия"
©
Риболовът е извършван с гумена лодка с мотор. Уловената риба е от видовете - шаран (4,6 кг) и бяла риба (1,4 кг), подготвена и разпределена във два фризера, намиращи се на брега.
Рибата е конфискувана. Тя е дарена на Зоопарка във Варна. Всички пособия за риболов бяха също иззети от Агенцията.
Още от категорията
/
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
30.09
Иван Иванов: Основният проблем в Брезник е заради нивото на язовир "Красава" и наличието на манган в питейната вода
26.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Невероятен улов: Хванаха 170-сантиметрова есетра край нос Шабла
14:25 / 02.10.2025
Областният управител на Добрич с писма до всички кметове заради л...
12:59 / 02.10.2025
С европари обновиха половинвековна горска хижа край Варна
08:51 / 02.10.2025
Тази нощ: Ограничават движението в тунел "Правешки ханове" на АМ ...
18:26 / 01.10.2025
Бившият кмет на Кърджали е даден под съд
17:16 / 01.10.2025
Автобус изхвърча от магистрала "Тракия"
16:11 / 01.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.