Спряха на ГКПП "Лесово" камион с 17 нелегални мигранти.

Снощи на ГКПП "Лесово“ за влизане в България пристигнал товарен автомобил с прикачено към него ремарке. Той бил управляван от турски гражданин.

В товарното помещение на камиона, граничните служители открили 17 нелегални мигранти без документи за самоличност – 2 жени и 15 мъже, по техни данни от Ирак. 

Водачът на товарния автомобил, както и чуждите граждани са задържани.