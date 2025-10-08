ЗАРЕЖДАНЕ...
Среднощната буря повали 5 дървета в Добричко
©
По данни на дежурните няма подадени сигнали за проблеми с електрозахранването и водоснабдяването на територията на област Добрич. Служителите на РД ПБЗН са реагирали на пет сигнала за паднали дървета, които са отстранени. Няма нанесени щети и пострадали хора. Рано тази сутрин е подаден сигнал за отводняване на къща в Балчик. На тел. 112 няма подадени сигнали.
Издадено е предупреждение за продължаващи валежи, като в сила за областта е оранжев код. Призивът е за повишено внимание и при опасност да се подават сигнали на тел. 112, като се следват указанията на властите и аварийните служби.
Още по темата
/
Доц. Кунчев: При подобни ситуации има рискове от чревни инфекции, ешерихия коли и хепатит А. Личната хигиена е изключително важна!
11:27
Архитект: Има много дерета в урбанизирани територии, които са застроявани, включително и в София
08:51
Кризисният щаб за Черноморието заседава, за да реши дали ситуацията в курорта Елените се e успокоила
08:50
Още от категорията
/
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
30.09
Кметът на Плевен: Всичко това, което гражданите са принудени да търпят, е следствие на дългото време нищо правене
29.09
Иван Иванов: Основният проблем в Брезник е заради нивото на язовир "Красава" и наличието на манган в питейната вода
26.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дъждът наводни важна сграда в Добрич
10:52 / 07.10.2025
Задействаха BG-ALERT в Добрич
18:32 / 06.10.2025
22-годишен младеж е с опасност за живота след катастрофа в Добрич...
16:43 / 05.10.2025
Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди ...
13:50 / 05.10.2025
Сменят концесионера на минералната вода в Хисаря
14:39 / 03.10.2025
Софийски митничари задържаха огромно количество анаболни стероиди...
12:28 / 03.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.