Падналото количество дъжд, измерено сутринта от Хидрометеорологичната станция в град Добрич, е 22 литра на кв. м, информираха от пресслужбата на областната администрация.По данни на дежурните няма подадени сигнали за проблеми с електрозахранването и водоснабдяването на територията на област Добрич. Служителите на РД ПБЗН са реагирали на пет сигнала за паднали дървета, които са отстранени. Няма нанесени щети и пострадали хора. Рано тази сутрин е подаден сигнал за отводняване на къща в Балчик. На тел. 112 няма подадени сигнали.Издадено е предупреждение за продължаващи валежи, като в сила за областта е оранжев код. Призивът е за повишено внимание и при опасност да се подават сигнали на тел. 112, като се следват указанията на властите и аварийните служби.