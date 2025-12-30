снощния обир в столичния квартал "Красно село", предаде репортер на ФОКУС.
След като получава парите, обирджията бяга от местопроизшествието с автомобил, управляван от друго лице.
Задържани са двамата извършители, които са баща и син. Те са привлечени като обвиняеми и са задържани за 72 часа. Ще бъде внесено искане за постоянна мярка "задържане на стража" на 1 януари.
"Бащата е задържан на домашния му адрес, а сина е установен на булевард "Христо Ботев" в столицата", каза главен инспектор Емил Емилов – началник сектор "Грабежи“ към СДВР.
Той допълни, че открадната сума е около 2200 лева.
Иззети с оръжието, ръчната граната и колата, с която двамата престъпници са избягали след извършения обир, както и записите от видеокамерите на търговския обект.
"Бащата не е криминално проявен, но синът му е излежавал присъда за убийство", допълни Емилов.
