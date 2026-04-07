Двете деца от Ямбол, които бяха оставени без надзор, ще бъдат настанени в едно приемно семейство. Toва ще стане на 14 април. Решението е било взето от експертите, включени в Координационния механизъм за взаимодействие между институциите за работа с деца в риск, съобщиха от МТСП,.

До това решение се е стигнало след като не са установени техни близки, които да се грижат за тях и да им осигурят подходящи условия.

Преди няколко дни децата бяха настанени в две отделни приемни семейства като временна кризисна мярка, за да се гарантира незабавно тяхната безопасност, съобщава ФОКУС.

Припомняме, че преди дни се появи видео на по-голямото момче, което бе излязло от външната страна на терасата в дома си. За щастие благодарение на бързата намеса на полицията ситуацията приключи с щастлив край. По-късно стана ясно, че детето на 3 години е оставено само в апартамента заедно с бебе, а условията при които са отглеждани са били потресаващи – разхвърляни памперси и дрехи, както и непоносима миризма.