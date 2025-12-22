Станаха ясни важни проекти, чакащи финансиране, в тази община във Варненско
©
Сред проектите, чакащи финансиране, са проектиране на реконструкция на водопроводната мрежа в с. Изгрев и гр. Суворово, ремонт на бившето училище в Николаевка и превръщането му в дом за хора с увреждания, авариен ремонт на покрива на училището в Суворово.
На срещата кметът Данаил Йорданов благодари за съдействието на Областна администрация – Варна при подготовката на документацията за проекта за подмяна на канализацията. Проф. Андреева пое ангажимент за приоритетна подкрепа и за ремонта на покрива на СУ "Н. Вапцаров“.
Суворово е осмата община, посетена в рамките на кампанията "12 стъпки към бъдещето“. Проф. Андреева се ангажира да изготви подробна карта на приоритетите на всички общини с фокус върху съвместната работа през 2026 г.
Кметът Данаил Йорданов и екипът му представиха реализираните проекти, както и ключовите приоритети за изпълнение през следващата година.
Изпълнените проекти до момента са:
- Рехабилитация и реконструкция на част от второстепенната улична мрежа,
- Въвеждане на енергийно ефективни системи за улично осветление,
- Аварийна подмяна на отоплителната система в СУ "Н. Й. Вапцаров“,
- Изграждане на зона за отдих в с. Чернево.
Проекти в процес на изпълнение:
- Основен ремонт на пътя Суворово – ТК "Горски кладенец“ (5 673 384 лв., очаква се Акт 16 до края на годината),
- Рехабилитация на пътя Суворово – Дръндар – Николаевка (4 585 000 лв.),
- Енергийна ефективност на ДГ "Буратино“ (1 080 700 лв.),
- Система за разделно събиране на отпадъци и закрито компостиране (съвместно с Девня, Ветрино и Вълчи дол – 4 822 309 лв.),
- Енергийно обновяване на СВКК "Генерал Суворов“,
- Енергийно обновяване на читалище "Пробуда“,
- Инсталиране на фотоволтаични системи в социални услуги.
Община Суворово отчита ръст на населението вследствие на вътрешна миграция от големия град към селата в общината. Само през тази година са издадени 86 разрешения за строеж на еднофамилни жилища, съобщи главният архитект Ваня Георгиева. Най-предпочитани са селата Баново, Калиманци, Изгрев и Левски, но ново строителство има и в гр. Суворово.
Още от категорията
/
Появиха се твърдения за натиск и уволнение на полицай от Добрич, ПП-ДБ искат изслушване на Митов
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Повишава ли се вероятността за сняг на Коледа по Черноморието?
18:34 / 21.12.2025
Прокуратурата в Добрич разследва жестоко убийство в Генерал Тошев...
14:00 / 21.12.2025
Задържаха 29-годишен мъж за разпространение на порнографски матер...
15:32 / 19.12.2025
Откриха мъртъв мъж на Витоша
10:52 / 19.12.2025
Разбраха коя е жената, премазана от коли и камиони на АМ "Тракия"...
11:33 / 18.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.