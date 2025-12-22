Важни за развитието на община Суворово проекти, чакащи финансиране, станаха ясни по време на кампанията "12 стъпки към бъдещето“ на областната администрация във Варна. Тези дни губернаторът Андрияна Андреева посети общината, за да се запознае от извора с дейностите, които се изпълняват.Сред проектите, чакащи финансиране, са проектиране на реконструкция на водопроводната мрежа в с. Изгрев и гр. Суворово, ремонт на бившето училище в Николаевка и превръщането му в дом за хора с увреждания, авариен ремонт на покрива на училището в Суворово.На срещата кметът Данаил Йорданов благодари за съдействието на Областна администрация – Варна при подготовката на документацията за проекта за подмяна на канализацията. Проф. Андреева пое ангажимент за приоритетна подкрепа и за ремонта на покрива на СУ "Н. Вапцаров“.Суворово е осмата община, посетена в рамките на кампанията "12 стъпки към бъдещето“. Проф. Андреева се ангажира да изготви подробна карта на приоритетите на всички общини с фокус върху съвместната работа през 2026 г.Кметът Данаил Йорданов и екипът му представиха реализираните проекти, както и ключовите приоритети за изпълнение през следващата година.Изпълнените проекти до момента са:- Рехабилитация и реконструкция на част от второстепенната улична мрежа,- Въвеждане на енергийно ефективни системи за улично осветление,- Аварийна подмяна на отоплителната система в СУ "Н. Й. Вапцаров“,- Изграждане на зона за отдих в с. Чернево.Проекти в процес на изпълнение:- Основен ремонт на пътя Суворово – ТК "Горски кладенец“ (5 673 384 лв., очаква се Акт 16 до края на годината),- Рехабилитация на пътя Суворово – Дръндар – Николаевка (4 585 000 лв.),- Енергийна ефективност на ДГ "Буратино“ (1 080 700 лв.),- Система за разделно събиране на отпадъци и закрито компостиране (съвместно с Девня, Ветрино и Вълчи дол – 4 822 309 лв.),- Енергийно обновяване на СВКК "Генерал Суворов“,- Енергийно обновяване на читалище "Пробуда“,- Инсталиране на фотоволтаични системи в социални услуги.Община Суворово отчита ръст на населението вследствие на вътрешна миграция от големия град към селата в общината. Само през тази година са издадени 86 разрешения за строеж на еднофамилни жилища, съобщи главният архитект Ваня Георгиева. Най-предпочитани са селата Баново, Калиманци, Изгрев и Левски, но ново строителство има и в гр. Суворово.