Вчера сутринта в дежурната част на 4 РУ Варна е подаден сигнал за изпочупени прозорци на сградата на кметството и пощенската станция в с. Садово, община Аврен.На место е извършен оглед на местопроизшествие и е започнато разследване След извършване на оперативно издирвателни мероприятия на служители от криминална полиция, до края на деня е установен и задържан извършителят на криминалното деяние - мъж на 31 години, с предходни прояви, жител на същото село, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.Предстоят провеждане на допълнителни процесуално-следствени действия, с оглед документиране действията на виновника.