Стар познайник на полицията изпотроши селско кметство и поща край Варна
На место е извършен оглед на местопроизшествие и е започнато разследване След извършване на оперативно издирвателни мероприятия на служители от криминална полиция, до края на деня е установен и задържан извършителят на криминалното деяние - мъж на 31 години, с предходни прояви, жител на същото село, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.
Предстоят провеждане на допълнителни процесуално-следствени действия, с оглед документиране действията на виновника.
