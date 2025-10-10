ЗАРЕЖДАНЕ...
Стартира голям проект в Суворово
©
По проекта ще бъдат доставени и монтирани общо 1716 броя енергоспестяващи осветители за улично и парково осветление в девет населени места на територията на общината - Суворово и селата Баново, Дръндар, Изгрев, Калиманци, Просечен, Чернево, Левски и Николаевка. Новите светодиодни осветители са с по-ниски мощности и осигуряват нормативните изискванията за съответния клас улици.
С изпълнението на проекта общината ще намали разходите си за ток, а осветлението ще бъде защитено срещу прекъсвания и аварии.
Той е стартирал на 1.11.2024 г. и ще продължи до 1.02.2026 г.
Още от категорията
/
Директорът на РДНСК-Бургас не каза резултата от проверката по единствения сигнал за строителството на "Елените"
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Удължиха срока за реализация на важен проект в Община Вълчи дол
09:33 / 09.10.2025
Среднощната буря повали 5 дървета в Добричко
10:01 / 08.10.2025
Дъждът наводни важна сграда в Добрич
10:52 / 07.10.2025
Задействаха BG-ALERT в Добрич
18:32 / 06.10.2025
22-годишен младеж е с опасност за живота след катастрофа в Добрич...
16:43 / 05.10.2025
Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди ...
13:50 / 05.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.