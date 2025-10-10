Започва подмяната на уличното осветление във всички населени места в Община Суворово, стана ясно на встъпителна пресконференция по проекта "Енергийно ефективни системи за улично осветление в Община Суворово“. Той е на обща стойност 1 775 596 лв. Средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“. Бенефициент е местната администрация, съобщиха от Областния информационен център във Варна.По проекта ще бъдат доставени и монтирани общо 1716 броя енергоспестяващи осветители за улично и парково осветление в девет населени места на територията на общината - Суворово и селата Баново, Дръндар, Изгрев, Калиманци, Просечен, Чернево, Левски и Николаевка. Новите светодиодни осветители са с по-ниски мощности и осигуряват нормативните изискванията за съответния клас улици.С изпълнението на проекта общината ще намали разходите си за ток, а осветлението ще бъде защитено срещу прекъсвания и аварии.Той е стартирал на 1.11.2024 г. и ще продължи до 1.02.2026 г.