Стартира важен проект в Провадия
Проектът предвижда реализация на мерки в областта на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда - блок 10 в кв. "Север“ в гр. Провадия. Предстои неговото обновяване, с което да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия и минимум клас B на енергопотребление. Основната цел е подобряване енергийните характеристики на сградата чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки, ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, устойчив строителен процес, намаляване на разходите за енергия и подобряване на условията и качеството за живот на обитателите.
Проектът е стартирал на 21.11.2024 г. и ще продължи до 30.06.2026 г.
