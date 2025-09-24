С церемония по първа копка бе даден старт на изпълнението на проекта "Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на жилищния сектор в град Провадия, кв. Север - блок 10“. Той се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“, процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд ЕТАП I“. Общата стойност на инвестицията е 2 547 466, 50 лв. Бенефициент е Община Провадия, съобщиха от Областния информационен център във Варна.Проектът предвижда реализация на мерки в областта на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда - блок 10 в кв. "Север“ в гр. Провадия. Предстои неговото обновяване, с което да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия и минимум клас B на енергопотребление. Основната цел е подобряване енергийните характеристики на сградата чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки, ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, устойчив строителен процес, намаляване на разходите за енергия и подобряване на условията и качеството за живот на обитателите.Проектът е стартирал на 21.11.2024 г. и ще продължи до 30.06.2026 г.