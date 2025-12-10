Става нещо странно с язовир "Цонево"
© Varna24.bg
Така към 9 декември язовирът е на 30,64 процента пълен, като нивото се повишава.
Преди месец обаче е бил на 30,43 процента, като и тогава нивото му се е повишавало.
На 9 октомври, сочат още данните, той е на 30,78%, като се повишава.
На 9 септември – 31,39 процента от общия обем, като нивото спада.
Проектната площ на язовира е 17,3 km², а обемът му – 330 млн. m³. В експлоатация е от 1974 г. Изградена е земнонасипна стена. Многогодишен изравнител е на язовир "Камчия“ и река Луда Камчия. Използва се за промишлено водоснабдяване и напояване.
Още от категорията
/
Бащата на загиналия Филип: При знакови дела, такива фрапиращи грешки и пропуски са недопустими и въпреки всичко ги има
26.11
Русе диша по-зелено: Над 500 ученици облагородиха града в рамките на проекта "Малки еко герои"
24.11
Рая Назарян: България ще подкрепя конструктивната роля на ПАЧИС в решаването на предизвикателствата пред Черноморския регион
23.11
Лично Патриарх Даниил даде благословията си за болницата, която спасява хиляди животи, независимо от мястото на трагедията
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Задържаха млад мъж за притежание на наркотици в Шумен
11:10 / 09.12.2025
Последни новини за обстановката в Бургаско
17:50 / 06.12.2025
Ремонти ограничават движението по "Струма". Реорганизацията ще е ...
08:30 / 04.12.2025
Трагедия на релсите! Момче загина, след като беше прегазено от вл...
17:28 / 03.12.2025
Пак ограничения на АМ "Струма" – от утре до студентския празник
17:29 / 03.12.2025
Блъснаха патрулка, отцепила движението, полицай загина на място
09:16 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.