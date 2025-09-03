ЗАРЕЖДАНЕ...
Столичният електротранспорт категоричен: Имало е външна намеса, ватманът на дерайлиралия трамвай е временно отстранен от работа
Предварителният преглед на видеозаписите от камерите в превозните средства показа следното:
• Водачът е напуснал кабината без да обезопаси мотрисата напълно според правилата;
• Има информация за неизвестни лица в близост до кабината на мотриса. Секунди по-късно превозното средство потегля без водачът да се намира в него.
На база установеното до момента, нашата хипотеза е за външна намеса, довела до самопотеглянето на мотрисата.
Предприехме следните действия:
1. Инцидентът беше незабавно предаден на органите на реда – МВР и Прокуратурата извършват разследване за установяване на отговорните лица и обществеността ще бъде информирана при установяване на всички подробности.
2. Водачът е временно отстранен от работа до приключване на вътрешната проверка.
3. Назначена е специална комисия, която анализира всички факти и ще изготви доклад.
4. Въвеждаме незабавни мерки за повишаване на сигурността – включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми.
Наш приоритет винаги е безопасността на гражданите.
Дружеството поема пълна отговорност за извършване на обективна проверка, прозрачност пред обществото и въвеждане на ефективни мерки, които да предотвратят подобни инциденти в бъдеще.
