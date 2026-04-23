1433 нарушения на скоростните режими са установени в област Шумен в хода на проведената специализирана полицейска операция "Скорост".

Операцията се проведе на територията на всички европейски държави членки на европейската мрежа на службите на Пътна полиция – ROADPOL дните от 13 до 19 април. Нарушенията са документирани с помощта на 12 технически средства. Най-много са установените на рушения на скоростните режими извън населени места- 783. 502 от нарушенията са установени от стационарни камери, а 281 от "триноги". Установените нарушители в населени места са 650. Сред тях е и водач на лек автомобил Фолксваген "Пасат" с шуменска регистрация, който на 17 април е установен да шофира във Върбица с 95 км/ час при разрешени в населено място 50 км/ час. За превишението ще бъде лишен от правото да управлява за срок от 2 месеца, ще му бъде наложена парична глоба в размер на 306, 30 евро.

Лишен от правото да управлява след установено нарушение на скоростта извън населено място ще бъде и водач на лек автомобил Фолксваген" Пасат' с русенска регистрация. При ограничение на скоростта от 60 км/час край Белокопитово на 15 април, малко след 15 часа водачът е преминал със скорост от 137 км/час. Лишаването от правото да управлява ще бъде заради превишение на скоростта над 50 км/ час над максимално позволената скорост извън населено място. Автомобилът ще бъде спрян от движение, а паричната глоба, която ще бъде наложена е в размер на 408,40 евро.