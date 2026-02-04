Стотици видеа с голи клиентки от бургаски салони са свалени, сигналите от жени не спират
Вече са свалени от интернет пространството стотици видеоклипове и снимки, съдържащи изображения на жени, заснети по време на разкрасителни процедури в двата бургаски салона. Това споделиха на брифинг прокурор Щилиян Димитров - говорител на РП - Бургас и гл. инспектор Асен Фортунов - началник отдел "Икономическа полиция" при ОДМВР – Бургас, предаде репортер на Burgas24.bg.
Към този момент не е повдигнато обвинение срещу никого. "Всеки, който е имал достъп до въпросните видеозаписи, може да се счита за лице, коеъто е разпространявало съдържанието“, каза Димитров и увери, че се работи интензивно по делото.
"Работи се в тясно сътрудничество с международни партньорски служби и ГДБОП. Една от нашите основните ни цели е да ограничим целия достъп и да елиминираме последващо разпространение на такива клипове и снимки“, заяви Фортунов. И допълни, че са извършени процесуално – следствени действия на пет адреса - два търговски обекта и три на частни лица, свързани с двата бургаски салона. Иззети са DVR устройства, телефони, харддискове, компютърни конфигурации и др., на които предстои да бъдат извършени експертизи. Процесът по обследването им обаче бил изключително трудоемък.
