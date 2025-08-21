ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдебно-медицинската експертиза: Смъртта на детето в Несебър е от тежка гръдна травма
Окръжният съд в Бургас гледа днес мярката на тримата задържани. Прокуратурата ще настоява за постоянен арест за обвиняемите.
В четвъртък съдът гледа мерките на тримата задържани по случая
Очакват се резултатите и от експертизата, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.
Инцидентът стана в понеделник на Южния плаж в Несебър, когато по време на парасейлинг въжето се къса и детето пада от около 50 метра височина във водата.
"От коланите, които трябваше да го държат, се виждаха някакви конци отдолу – разплетен, скъсан. Той въобще не се задържа горе“, разказа Мария Данева
Извършени са огледи на мястото, на парашута и на моторницата. Проведени се разпити на свидетели.
Извършена е аутопсия на тялото. Иззета е цялостната документация, свързана със случая.
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик...
17:48 / 20.08.2025
