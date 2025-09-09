Във връзка с повишения обществен интерес към казуса с четиримата обвинени младежи за инцидента с Директора на ОД на МВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров, Окръжен съд – Русе уверява обществеността в своята обективност, справедливост и безпристрастност.В изпълнение на своята конституционна мисия съдът е основен стълб на правовата държава. Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани. Съдебните ни актове се основават на задълбочен, обективен анализ на фактите и приложимите правни норми.Съдиите в Окръжен съд – Русе сме квалифицирани и с дългогодишен стаж, а в работата си се ръководим единствено от закона и събраните по надлежен ред доказателства, като никакви външни фактори – обществено мнение, медиен натиск, служебни взаимоотношения или политически пристрастия, не могат да ни повлияят, пишат от институцията. Това се отнася и за разпределението на делата. В случая то е извършено при стриктно спазване на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, Единната методика на Висшия съдебен съвет и Вътрешните правила на Окръжен съд – Русе, чрез Единната информационна система за случайно разпределение, утвърдена и поддържана от Висшия съдебен съвет.Ръководството на институцията гарантира, че правосъдието се осъществява в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса.