ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдиите в Русе обещават безпристрастност по казуса с бития полицейски шеф
©
В изпълнение на своята конституционна мисия съдът е основен стълб на правовата държава. Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани. Съдебните ни актове се основават на задълбочен, обективен анализ на фактите и приложимите правни норми.
Съдиите в Окръжен съд – Русе сме квалифицирани и с дългогодишен стаж, а в работата си се ръководим единствено от закона и събраните по надлежен ред доказателства, като никакви външни фактори – обществено мнение, медиен натиск, служебни взаимоотношения или политически пристрастия, не могат да ни повлияят, пишат от институцията. Това се отнася и за разпределението на делата. В случая то е извършено при стриктно спазване на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, Единната методика на Висшия съдебен съвет и Вътрешните правила на Окръжен съд – Русе, чрез Единната информационна система за случайно разпределение, утвърдена и поддържана от Висшия съдебен съвет.
Ръководството на институцията гарантира, че правосъдието се осъществява в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса.
Още по темата
/
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
08.09
Ивайло Мирчев: Трудно ми е да повярвам, че двуметров трениран полицай може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник
07.09
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
06.09
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
06.09
Внасят иск за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинените за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
06.09
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
05.09
Още от категорията
/
Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв след мелето в Слънчев бряг
16:57
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
05.09
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
05.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
"Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за у...
17:50 / 08.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.