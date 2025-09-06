ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът остави в ареста още двама от обвиняемите в побоя над шефа на полицията в Русе
©
Окръжният съд - Русе остави за постоянно в ареста единия от 4-мата задържани - Жулиен Кязимов - на 18 г., студент в Русенски университет - специалност "Противодействие на престъпността".
Според съда на този етап има обосновано предположение, че той е извършил и двете престъпления, по които е обвинен - хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца.
Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров. Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне.
Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съда. Има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.
Родителите на Жулиен Кязимов заявиха, че техният син не е лош човек. Те посочиха, че 18-годишното момче е пълен отличник. И коментираха, че директорът на ОД на МВР - Русе и съседът му са били пияни. Те употребявали цинични думи към четирите момчета и ударили шамар на едното от тях, предаде NOVA.
По време на заседанието стана ясно, че още едно невръстно дете е било свидетел на побоя. Става дума за сина за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи.
Постоянен арест и за Виктор Иванов, обвинен за хулиганство, реши съдът. Той е имал е изключително арогантно поведение, липса на респект след заявеното, че Кожухаров е полицай, анализираха доказателствата магистратите срещу Иванов.
15-годишният младеж С. А., обвинен за хулиганство и побой, остава в ареста. Той ще бъде в 10 клас тази година.
Такава мярка на непълнолетен се налага в изключителни случаи. Съдът смята, че този случай е такъв.
С две обвинения са единият от 18-годишните младежи и 15-годишният ученик. Другите двама – на 18 и 19 години – са обвинени само за хулиганство. Побоят, в резултат на който ст. комисар Николай Кожухаров е получил тежка телесна повреда, е станал с нанасяне на удари с ръце и крака.
По делото са събрани множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация.
Още по темата
/
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
17:14
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
16:49
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
13:31
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
05.09
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
05.09
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
05.09
Още от категорията
/
Катерач за тийнейджърите, който се качиха на кран: Много рискове има самото влизане на такова място, трябва да си опитен
04.09
Почина Хриси!
03.09
Директорът на СДВР за задържания след инцидента с дерайлиралия трамвай: Направил го е под въздействие на изпито голямо количество алкохол
03.09
Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси е като след удар с бомба, трамваят е неузнаваем
02.09
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал бе...
15:17 / 05.09.2025
Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка в Димитровгра...
13:11 / 05.09.2025
Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
12:00 / 05.09.2025
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпро...
10:54 / 05.09.2025
Директорът на полицията в Ръсе е бил пребит пред очите на жена си...
09:03 / 05.09.2025
Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полиция...
08:26 / 05.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.