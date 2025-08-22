18-годишния младеж, който удари с АТВ петима души в "Слънчев бряг".
Националната следствена служба поема разследването на инцидента.
35-годишната жена, която пострада при инцидента, е на командно дишане.
Състоянието ѝ е критично и се влошава. Лекарите се борят за живота и на 4-годишния ѝ син.
Днес близки организират протест пред съда в Бургас, където от 14 часа ще се гледа обжалването на мярката "домашен арест" за извършителя, предаде bTV.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.