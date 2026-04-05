Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и Икономическа полиция в Добрич прекратиха незаконна търговия с ветеринарномедицинско лекарство, забранено в Европейския съюз (ЕС). Големи количества от него бяха иззети от сръбски гражданин, който го е продавал на изложението "Пчеломания 2026“ в областния град. При акцията е използвана помощта на поемно лице, което е закупило нелегалния продукт като "таен клиент“.

Става дума за препарат срещу акари при пчелите, който не е разрешен за директна употреба върху пчели в ЕС поради токсичност и риск от остатъчни вещества в меда, уточняват от БАБХ.

При конкретния нарушител става дума за рецидив - същият сръбски гражданин е бил санкциониран за същата незаконна дейност преди три години на същото традиционно изложение в Добрич. Сега инспекторите от ОДБХ – Добрич, са му съставили акт и са му наложили глоба. Случаят е поет от Икономическа полиция.

Българската агенция по безопасност на храните продължава засилените проверки в цялата страна съвместно с МВР с цел опазване здравето на хората и животните.