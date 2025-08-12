ЗАРЕЖДАНЕ...
Сурови глоби за хвърляне на отпадъци през прозореца на автомобила
Наказанията ще бъдат налагани не само, ако нарушителите бъдат хванати на място. Полицията ще може да се възползва от кадрите, направени с обществени и частни камери - както в населени места, така и извън тях, съобщава Corriere della Sera, цитиран от Automedia.bg, като посочва, че санкциите ще варират в зависимост от вида на отпадъците, хвърлени от колата, паркирани или движещи се.
За носни кърпички, фасове или други малки предмети глобата може да бъде до 1188 евро, докато за по-обемни отпадъци (бутилки или торби) ще варира от 1500 до 18 000 евро. По-важното обаче е, че вече за подобни действия нарушителите ще бъдат заплашени и от ефективни присъди.
Това ще става в случаи на изхвърляне в близост до "реки, защитени територии или в райони, които вече са замърсени и включва конкретна опасност за хората или околната среда“, като може да предизвика ареста, при условие че нарушението е направено в рамките на 48 часа.
Предвиденото от новия правилник наказание е затвор от 6 месеца до 5 години. Освен това шофьорската книжка на провинилия се отнема максимум за 6 месеца.
