Хвърлянето на отпадъци от прозореца на колата вече е подсъдно, без значение дали става въпрос за малка хартиена салфетка или фас. Това е записано в новия правилник за движение по пътищата в Италия, които вече в сила и в който има специални разпоредби за "незаконни действия в областта на отпадъците“.Наказанията ще бъдат налагани не само, ако нарушителите бъдат хванати на място. Полицията ще може да се възползва от кадрите, направени с обществени и частни камери - както в населени места, така и извън тях, съобщава Corriere della Sera, цитиран от Automedia.bg, като посочва, че санкциите ще варират в зависимост от вида на отпадъците, хвърлени от колата, паркирани или движещи се.За носни кърпички, фасове или други малки предмети глобата може да бъде до 1188 евро, докато за по-обемни отпадъци (бутилки или торби) ще варира от 1500 до 18 000 евро. По-важното обаче е, че вече за подобни действия нарушителите ще бъдат заплашени и от ефективни присъди.Това ще става в случаи на изхвърляне в близост до "реки, защитени територии или в райони, които вече са замърсени и включва конкретна опасност за хората или околната среда“, като може да предизвика ареста, при условие че нарушението е направено в рамките на 48 часа.Предвиденото от новия правилник наказание е затвор от 6 месеца до 5 години. Освен това шофьорската книжка на провинилия се отнема максимум за 6 месеца.