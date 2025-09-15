Николай Кожухаров се подобрява, съобщиха за Русе Медиа от УМБАЛ "Канев“-Русе.
Той остава в интензивното отделение за наблюдение, но е контактен, в съзнание, без опасност за живота. На 10 септември, както бе обявено в съдебното заседание в Апелативния съд във Велико Търново, са взети показанията на ст.комисар Кожухаров относно събитията на 4 септември през нощта.
