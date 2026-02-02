Свиха овце за 7000 евро край Търговище
©
За един от тях – Д.М. (34 г.), престъплението е извършено в условията на опасен рецидив. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор. Искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо него е внесено в Районния съд в Търговище.
Вторият обвиняем – С.Р. (18 г.), не е известен на органите на реда. Той не е осъждан и спрямо него е взета мярка за неотклонение "подписка“.
Кражбата е извършена рано сутринта на 26 януари 2026 година от стопанска постройка, намираща се в землището на село Бистра. Двамата мъже пристигнали в ранните часове на 26 януари с товарен автомобил в района на стопанството. Разпокрили част от покрива на постройката и през него успели да извадят 20 броя овце от породата "Ил дьо Франс“. Натоварили ги в камиона и ги закарали в град Попово. Там ги продали на търговец на селскостопански животни.
Сигнал за извършеното посегателство бил подаден още същия ден от собственика на стопанството. Стойността на откраднатите животни е изчислена приблизително на 7000 евро. Незабавно започнало разследване на случая, като бързите действия на служителите на ОД на МВР – Търговище довели до установяване на извършителите на кражбата и до задържането им. Част от откраднатите животни също са намерени.
Предстои днес съдът да разгледа искането на прокуратурата за задържане под стража на Д.М. и да определи дали то е основателно. Според Наказателния кодекс на Република България извършеното от двамата мъже престъпление се наказва с "лишаване от свобода“ за срок от 3 до 15 години.
Още от категорията
/
Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката катастрофа в Плевенско, при която загина лекар
29.01
Полицията с предупреждение: Не давайте пари "напред" за нещо, което ви се струва изгодно и много евтино
29.01
50 хиляди са гледали видеото, показващо гола клиентка по време на процедури в салон за красота
29.01
Брутално посегателство в детска градина: Според родителите учителката е запечатала с тиксо устата на детето
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Зимен ад на АМ "Тракия": Тапи и закъсали автомобили!
19:40 / 01.02.2026
Силен снеговалеж затруднява движението по АМ "Тракия" след Пазард...
19:40 / 01.02.2026
Работник е с опасност за живота след трудова злополука в Разград
10:42 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.