В РИОСВ-Варна постъпва уведомление от "В и К Варна“ ООД за настъпила аварийна ситуация, в резултат от активирано свлачище, при което е нарушена целостта на канализационен колектор Ф300 от с. Каменар.Незабавно е организирана съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Варна, Басейнова дирекция Черноморски район и РЛ-Варна при Изпълнителна агенция околна среда, гр. София. При проверката е установено, че целостта на колектора е нарушена в участъка, преминаващ успоредно до Франга дере. При огледа на място се установява свличане на голямо количество земна маса към Франга дере, като в района се е образувал дълбок овраг. В резултат от свличането на земни маси е прекъснат канализационния колектор Ф300. Отпадъчни води се стичат по склона и се заустват в дерето.Взети са водни проби от потока отпадъчни води, заустени във Франга дере, съобщиха от Екоинпекцията.На "В и К Варна“ ООД са дадени предписания в срок до 25.02.2026 г. да предприеме действия за възстановяване на компрометирания участък от канализационния колектор от с. Каменар до гр. Варна и да уведоми директора на РИОСВ-Варна за предприетите действия, като се посочат конкретни срокове за възстановяване на колектора.