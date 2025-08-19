ЗАРЕЖДАНЕ...
ТИР разкъса мантинелата и се блъсна в друг на магистрала "Хемус", движението е блокирано
Катастрофата е станала при км 17 на аутобана. Шофьор на камион, движещ се в посока София, губи управлението и преминава разделителната преграда и се блъска в друг, който се движи към Варна.
В следствие на инцидента трафикът към Варна е отклонен през Подбалканския път.
Няма пострадали, но се е образувала колона от автомобили. Шофирайте внимателно!
