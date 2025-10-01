ЗАРЕЖДАНЕ...
Тази нощ: Ограничават движението в тунел "Правешки ханове" на АМ "Хемус" поетапно
©
За изпълнение на планираните дейности днес - 1 октомври, от 21 ч. до 5 ч. на 2 октомври /четвъртък/ ще бъде ограничено преминаването през тръбата за София. Докато се изпълняват предвидените работи трафикът за столицата ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел "Осиковска Лакавица“ /при 60-и км/ по път I-3 Ботевград - Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел "Правец“ /при 52-и км/. Движението за Варна ще се осъществява без ограничения.
Утре – 2 октомври, от 21 ч. до 5 ч. на 3 октомври /петък/ ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Варна. Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът за Варна ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел "Правец“ /при 52-и км/ по път I-3 Ботевград. Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел "Осиковска Лакавица“ /при 60-и км/. Трафикът за София ще преминава без ограничения.
От 14 ч. утре - 2 октомври, до 14 ч. на 4 октомври /събота/ ще бъде ограничено движението в активната лента в платното за София в отсечка с дължина около 200 метра при виадукт "Бебреш“ на АМ "Хемус“ /при 38-и км/. Промяната в организацията на движение е за обезопасяване на пътния участък. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Още от категорията
/
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
30.09
Кметът на Плевен: Всичко това, което гражданите са принудени да търпят, е следствие на дългото време нищо правене
29.09
Иван Иванов: Основният проблем в Брезник е заради нивото на язовир "Красава" и наличието на манган в питейната вода
26.09
Поетапно ограничават движението в аварийната и скоростната лента в двете платна на АМ "Струма"
24.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.