Васил Терзиев в социалните мрежи за случая "Петрохан".
Вижте целия пост без редакторска намеса:
Виждам какво се пише днес – паравоенни, сектанти, мрежи за трафик на хора, конспирации. Виждам и как по учебник, по най-добрите КГБ методи, за 24 часа се сглобява "история“, която после се лепи на мен:
анонимен профил -> удобен говорител -> жълти медии -> национален ефир.
Една и съща схема. Без факти. Без срам.
Вместо да се зададат истинските въпроси, се търси удобен виновен.
Някой пита ли се защо животът се върна в планината?
Защо отново имаше сърни, вълци, мечки?
Дали това е случайно - или е резултат от години ежедневни усилия срещу бракониери, които избиват по 10–15 животни наведнъж - за удоволствие?
Случайно ли изчезнаха дървосекачите?
Или беше резултат от последователна битка за опазване на 200–300-годишна букова гора - гора, за която местни деребеи и ДПС-структури открито се бяха заклели, че ще бъде изсечена?
Някой ще попита ли за мигрантските канали, за които те помагаха на Гранична полиция да противодейства?
Това са истинските въпроси.
А отговорите са ясни и проверими.
Дейностите им се извършваха с разрешение от МОСВ и в рамките на закона.
Какво и защо съм им бил дал аз стана важно, само за да се отклони вниманието от реалната тема и да се свали отговорността от разследващите.
Отговарям: Помагал съм им открито, наред с много други хора.
Дарих средства по банков път за електрически мотори, за да се придвижват тихо,
така че бракониерите да не ги чуват от съседни ридове, и животните да не бъдат плашени по време на обходи.
Целта им беше чрез модерни технологии и подходи да покажат как малък брой добре подготвени хора могат ефективно да опазват голяма територия.
Не бих дарявал, ако имам и най-малкото притеснение.
И не съжалявам нито за миг.
Това бяха хора, които не просто пазеха природата, а я познаваха в дълбочина.
Едни от най-добрите пещерняци в България. И едни от най-добрите пещерни водолази в света.
Хора с изключителна подготовка, дисциплина и уважение към живота - над и под земята.
Отделно - твърдението, че пътеката е била "затворена“, просто не е вярно.
Минавал съм по нея многократно. Пътеката минава над хижата и е била използвана нормално от туристи.
Ако има каквато и да било информация, която подкрепя всички тези ужасни обвинения, тя трябва да бъде извадена с факти от разследващите органи.
Всичко друго е клевета - особено когато се хвърля по адрес на хора, които вече не могат да кажат нито дума в своя защита.
А ние, като общество, не трябва да сме слепи за случващото се в планините ни -безмилостна сеч, изчезнали диви животни, канали превърнати в магистрали. И не трябва да позволяваме някой да очерня мъртвите.
Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също:
добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг.
Какво точно е довело до трагедията - никой от нас не знае.
Но това, което се случва сега, е свинщина.
И тя говори много за това колко прогнила е системата, в която живеем.
И колкото и да е трудно в такива моменти, толкова по-голяма трябва да бъде мотивацията на всеки от нас да остане в България и да се бори за по-добро.
- Васил
преди 25 мин.
Значи Терзиев викаш се убави ора събрани???
aahasfer
преди 1 ч. и 42 мин.
само за *сведение* до Васко Ухото:ГУЗЕН НЕГОНЕН БЯГА!
мангал от Шикера
преди 1 ч. и 48 мин.
начи дървената мафия ги е избила
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.