Тежка челна катастрофа край Варна! Млад мъж загина, има ранени
Младият мъж е починал. С множество контузии е и е жената, която е била в шофирания от него автомобил.
52-годишната жена също е с леки контузии, без опасност за живота.
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела...
16:22 / 27.08.2025
Регионалният министър със спешни мерки за водната криза в Плевен
10:44 / 27.08.2025
Момиче и момче загинаха в катастрофа край Градец снощи, шофьорът ...
10:14 / 27.08.2025
