Тежка катастрофа е станала тази сутрин в село Петров дол край Провадия. По предварителна информация са се ударили челно два автомобила. 25-годишен е бил зад волана на едната от двете коли. Младежът е навлязъл в насрещното движение и се е сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна варненка, потвърдиха заот полицията.Младият мъж е починал. С множество контузии е и е жената, която е била в шофирания от него автомобил.52-годишната жена също е с леки контузии, без опасност за живота.