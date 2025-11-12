Тежка катастрофа край Белослав, мъж е с опасност за живота
©
В следствие на сблъсъка водачът на колата, който е на 34 години, е настанен в болница, с опасност за живота.
Несъобразяване с пътната обстановка – мокър асфалт, е сред най-вероятните причини довели до инцидента, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.
По случая е образувано досъдебно производство.
Още по темата
/
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи
28.10
Полицията в Ловеч: Най-тежко пострадалият при катастрофата на пътя Орешак - Троян е 17-годишен младеж
27.10
Още от категорията
/
Адвокатите на обвинените в кражба на гориво в Старозагорско: Няма доказателства, че подзащитните ни имат съпричастност към извършеното деяние
09.11
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
09.11
Вучич отговори на Радев за опасността от доктрината "Сръбски свят": Българският президент трябва да оправдае бъдещия военен съюз
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
В Русе се гледа делото на 19-годишния шофьор, прегазил трима души...
15:35 / 11.11.2025
Задържаха мъж шофирал с рекордните 4.23 промила
11:37 / 11.11.2025
Надпис "убиец" се появи на гаража на мъжа, прегазил кучето Мая
08:52 / 11.11.2025
Гледат делото срещу 19-годишния шофьор, причинил катастрофа с 3 ж...
08:21 / 11.11.2025
Спряха за проверка варненска кола, зад волана пияна шофьорка
17:31 / 10.11.2025
Граждани създадоха петиция срещу мъжа, прегазил умишлено куче в С...
14:36 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.