Тежка катастрофа стана снощи около 20:50 часа в района на Белослав. Лек автомобил напуска платното и се блъска в предпазната мантинела и дърво, след което се преобръща.В следствие на сблъсъка водачът на колата, който е на 34 години, е настанен в болница, с опасност за живота.Несъобразяване с пътната обстановка – мокър асфалт, е сред най-вероятните причини довели до инцидента, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.По случая е образувано досъдебно производство.