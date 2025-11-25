Тежка катастрофа край Шумен! Има жертва
По първоначални данни лек автомобил "Фолксваген“, с шуменска регистрация, управляван от 60-годишен мъж от град Каолиново е излязъл вляво от пътното платно и се ударил в дърво.
Водачът е починал на място, а 61-годишна жена, пътувала в автомобила е транспортирана в МБАЛ Шумен за прегледи и оказване на медицинска помощ. Извършва се оглед на мястото на инцидента.
Водачите на МПС да ги управляват в този участък с повишено внимание.
