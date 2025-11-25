Сподели close
На 25.11.2025 г. в 11:20 часа в оперативната дежурна част на ОДМВР Шумен е получен сигнал, че на пътя Шумен – Каолиново в участъка между село Лятно и квартал Кус на град Каолиново е възникнал тежък пътен инцидент. На място са изпратени екипи на РУ Каолиново, РДПБЗН Шумен и центъра за спешна медицинска помощ.

По първоначални данни лек автомобил "Фолксваген“, с шуменска регистрация, управляван от 60-годишен мъж от град Каолиново е излязъл вляво от пътното платно и се ударил в дърво.

Водачът е починал на място, а 61-годишна жена, пътувала в автомобила е транспортирана в МБАЛ Шумен за прегледи и оказване на медицинска помощ.  Извършва се оглед на мястото на инцидента.

Водачите на МПС да ги управляват в този участък с повишено внимание.