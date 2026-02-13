Тежка катастрофа край Варна, лекари се борят за живота на жени
В следствие на настъпилото ПТП, водачката извършила нарушението и пътуващата с нея, са приети в отделение по "Реанимация“ на МБАЛ "СВ.Анна“.
50-годишната жена е с множество счупвания на едната подбедрица, счупване на ребра и счупване на таз, а втората на 44 години е получила контузия на стомаха, травма на главата, травма на корем и фрактура на ребра, като и двете остават с опасност за живота.
С контузия на гръден кош е водача на вана, а возещите се с него, са със счупен пръст на едната ръка и контузия на глава. И тримата са прегледани и след извършени медицински манипулации, са освободени за домашно лечение, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна, от където допълниха, че работата продължава, като следват назначаване на експертизи.
