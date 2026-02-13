С опасност за живота след тежка катастрофа са жени: на 50 години от Девня и на 44 години от село Тюленово. Вчера около 7 часа сутринта, на кръстовището на западния портал на завод "Агрополихим“ край град Девня, 50-годишната водачка на лек автомобил, в който е била и пътничка на 44 години, не спира на знак "Стоп“ и отнема предимството на ван, управляван от 54 годишен мъж и возещите се в него две жени на 40 и на 32 години, жители на община Руен, Бургаска област.В следствие на настъпилото ПТП, водачката извършила нарушението и пътуващата с нея, са приети в отделение по "Реанимация“ на МБАЛ "СВ.Анна“.50-годишната жена е с множество счупвания на едната подбедрица, счупване на ребра и счупване на таз, а втората на 44 години е получила контузия на стомаха, травма на главата, травма на корем и фрактура на ребра, като и двете остават с опасност за живота.С контузия на гръден кош е водача на вана, а возещите се с него, са със счупен пръст на едната ръка и контузия на глава. И тримата са прегледани и след извършени медицински манипулации, са освободени за домашно лечение, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна, от където допълниха, че работата продължава, като следват назначаване на експертизи.