Тежка катастрофа на пътя Варна-Добрич!
Възникнало е пътнотранспортно произшествие между два автомобила на разклона за с. Любен Каравелово. Няма пострадали.
Едната лента в посока Варна е временно затворена.
Призовават се водачите да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на контролните органи.
