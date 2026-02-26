Катастрофа е станала тази сутрин на пътя Варна – Добрич, съобщава ОД на МВР.Възникнало е пътнотранспортно произшествие между два автомобила на разклона за с. Любен Каравелово. Няма пострадали.Едната лента в посока Варна е временно затворена.Призовават се водачите да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на контролните органи.