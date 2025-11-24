С опасност за живота е 39 – годишна варненка, пътничка в автомобил, настанена в реанимация в следствие на ПТП.В събота сутринта, на пътя Варна - Добрич, лека кола навлиза в насрещната лента и блъска движещата се в нея друга кола. В следствие на удара са пострадали цялото семейство, което е било в автомобилът – нямащ вина за произшествието: водачът е с фрактури на два шийни прешлена и на опашна кост, съпругата му със съчетани травми и в критично състояние, както и двете им деца – без сериозни увреждания, но оставени за наблюдение в неврохирургия.Срещу виновния шофьор, предизвикал ПТП-то и който е с контузия на глава, без опасност за живота, е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал.3, буква "б“ от НК.Причините довели до инцидента са в процес на изясняване.