Тежка катастрофа на пътя Варна-Добрич! Семейство с две деца е в болница
В събота сутринта, на пътя Варна - Добрич, лека кола навлиза в насрещната лента и блъска движещата се в нея друга кола. В следствие на удара са пострадали цялото семейство, което е било в автомобилът – нямащ вина за произшествието: водачът е с фрактури на два шийни прешлена и на опашна кост, съпругата му със съчетани травми и в критично състояние, както и двете им деца – без сериозни увреждания, но оставени за наблюдение в неврохирургия.
Срещу виновния шофьор, предизвикал ПТП-то и който е с контузия на глава, без опасност за живота, е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал.3, буква "б“ от НК.
Причините довели до инцидента са в процес на изясняване.
/
Виктор1
преди 5 мин.
Явно е изприварвал. Джигит. И как държавата се бори с подобни индивиди? Като глобява съвестните шофьори с абсурдни знаци в полицейските хранилки? Или като ограничава движението до 20 километра под ограничението в участъците със средна скорост? Или като увеличава размера на горепосочените глоби? А борбата с джигитите как се прави?
