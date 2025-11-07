Тежка катастрофа на пътя Варна-Русе! Отбиват всички коли
Два варненски камиона се движат в посока Русе. Вдясно на пътя е имало спрял автомобил "Ауди", който първият камион успял да заобиколи и да отмине, но вторият се удря челно в пътуващ към Варна товарен камион - гондола.
Двамата водачи са откарани в МБАЛ-Разград, където в момента се изяснява състоянието им. Шофьорът на идващия откъм Русе камион е 58-годишен от Разград, а на този от Варна - 21-годишен от село Топчии. Продължава огледът на местопроизшествието и изясняването на всички обстоятелства, довели до инцидента.
Въведен е обходен маршрут Варна - улица "Добруджа" - Гаров път - Русе за всички превозни средства.
