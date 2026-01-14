Тежка катастрофа с камион в Силистренско, има загинал
Инцидентът се е случил в района на път II-21 при разклона за село Нова Попина.Сигналът за ПТП-то е получен на тел.112 в 08:33 часа.
По първоначални данни товарен автомобил, движещ се в посока Силистра, е пропаднал в крайпътно дере, а водачът е загинал на място.
Дежурна оперативна група извършва оглед. Все още изясняват се причините за произшествието.
Движението в района не е спряно, регулира се от екипи на Пътна полиция.
Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани преди назначаването ми, не знаех за тях
