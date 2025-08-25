Временна организация на движението е въведена по пътя от Нови пазар към село Стоян Михайловски поради възникнало пътно-транспортно произшествие. По първоначални данни водач на лек автомобил се е ударил в задната част на бус.След удара бусът се е преобърнал на пътното платно, в резултат на което се е ударил с насрещно идващия лек автомобил. В шуменската болница за преглед са откарани две жени, които са управлявали леките автомобили. Водачът на буса не е пострадал, тестван е за алкохол и наркотични вещества, пробите му са отрицателни.Обходният маршрут е през селата Памукчии, Сечище, Преселка и Стоян Михайловски. Екипи на полицията регулират движението и насочват водачите през алтернативните маршрути. Сигнал за произшествието е приет в 14:25 часа днес в ОДМВР- Шумен.