Тежка катастрофа в Шуменско!
След удара бусът се е преобърнал на пътното платно, в резултат на което се е ударил с насрещно идващия лек автомобил. В шуменската болница за преглед са откарани две жени, които са управлявали леките автомобили. Водачът на буса не е пострадал, тестван е за алкохол и наркотични вещества, пробите му са отрицателни.
Обходният маршрут е през селата Памукчии, Сечище, Преселка и Стоян Михайловски. Екипи на полицията регулират движението и насочват водачите през алтернативните маршрути. Сигнал за произшествието е приет в 14:25 часа днес в ОДМВР- Шумен.
