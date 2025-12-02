Тежка катастрофа в Шуменско! Ударили ли са се челно два автомобила
По първоначални данни водач на лек автомобил Фолксваген "Голф", който се движил в посока към Макак предприел изпреварване, загубил контрол над автомобила, завъртял се на пътното платно, и се ударил в крайпътната мантинела. Последвал е удар с идващия насрещно водач на автомобил Форд "Рейнджър".
Движението се осъществява в едната лента и се регулира от екипи на пътна полиция. Молим водачите да шофират с повишено внимание в участъка.
