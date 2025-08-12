В 11:50 часа е приет сигнал за птп на 369 км на АМ“ Хемус“ в посока към Шумен / близо до бензиностанция Шел/. Към мястото на произшествието са насочени екип на полиция и спешна помощ.Установено било, че водач на микробус Фолксваген ЛТ 35 с шуменска регистрация ударил движещия се пред него лек автомобил Мерцедес с немски табели. След удара в шуменската болница е откаран водачът на буса - мъж на 57 години. Установена е фрактура на носни костици. Настанен е за лечение в шуменската болница.Правоспособен е. Взета му е кръвна проба за анализ. Водачът не мерцедеса, 37-годишен, също е правоспособен водач. По първоначални данни водачът на буса предприел маневра за изпреварване на мерцедеса, бил застигнат от друга кола. Връщайки се в лентата, ударил мерцедеса.На място се извършва оглед. Създадена е временна организация на движението с обходен маршрут през Невша.