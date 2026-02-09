За тежък инцидент на магистрала "Тракия" научи. Лек автомобил е изгорял напълно в аварийната лента в района на километър 160-161 в посока към Бургас.На място все още няма нито полиция, нито пожарна. Шофьори, минали оттам, споделиха, че около колата не са забелязани никакви хора.Органите на реда тепърва ще изясняват фактите и обстоятелствата около пожара. Шофирайте внимателно!