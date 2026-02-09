Тежък инцидент в аварийната лента на АМ "Тракия", около колата няма хора
На място все още няма нито полиция, нито пожарна. Шофьори, минали оттам, споделиха, че около колата не са забелязани никакви хора.
Органите на реда тепърва ще изясняват фактите и обстоятелствата около пожара. Шофирайте внимателно!
