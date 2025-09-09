ЗАРЕЖДАНЕ...
Тир излетя на "Хемус" край Шумен
© ОДМВР-Шумен
Тирът не пречи на движението. Очаква се временно затруднение на движението при претоварване на превозвания товар. Екипи на пътна полиция са на място и ще подпомагат водачите.
Шофирайте разумно!
Още по темата
/
Жена за колата, забила се жилищна кооперация в Асеновград: Все едно имаше земетресение, много силен трясък, леглото ми се разклати
08.09
ИПБ: Турски камиони караха с над 120 км/ч на пътя Враца – София, изпреварваха опасно и застрашиха десетки животи. Реакция от полицията не последва
07.09
Русинова: Борим се да се вдигне медицинския хеликоптер за едно от пострадалите деца при катастрофата край Монтана
01.09
Още от категорията
/
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
05.09
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
05.09
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
05.09
Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Добро дете е! Още не мога да проумея какво е извършил
04.09
Катерач за тийнейджърите, който се качиха на кран: Много рискове има самото влизане на такова място, трябва да си опитен
04.09
Почина Хриси!
03.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
"Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за у...
17:50 / 08.09.2025
"Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за у...
17:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.