Тир излетя от пътното платно на АМ "Хемус" близо до Шумен, посока Варна. Водачът е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. Пред екипа на пътна полиция споделил, че по време на движение му е прилошало, съобщиха от полицията в Шумен.Тирът не пречи на движението. Очаква се временно затруднение на движението при претоварване на превозвания товар. Екипи на пътна полиция са на място и ще подпомагат водачите.Шофирайте разумно!