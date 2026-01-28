Това училище е на 40 км от Варна и е първо по рода си в Североизточна България
Тя е една от 19-те професионални гимназии в област Варна, с вековна история и наследник на първото по рода си Зимно земеделско училище в Североизточна България.
Независимо, че е с над 100 годишна история, тя е първата във Варненска област с Харта за мобилност по програма "Еразъм+“ и с Еразъм акредитация за периода 2021–2027 г.
От 2009 г. всяка година между 20 и 40 ученици провеждат учебни практики в реална работна среда в европейски държави и получават EUROPASS сертификати.
Само през настоящата учебна година училището работи по 27 проекта.
Училището е сертифицирано по стандарт ISO 9001 и е обявено за иновативно с постановление на Министерския съвет от 2024 г., с модерна база и висококвалифицирани преподаватели.
Изградени са STEM центрове, автотренажорен комплекс, фотоволтаична централа, дигитална библиотека и зелена класна стая.
Създадени са център за инженерен дизайн, клуб по роботика и работилница по изкуствен интелект, както и модерна спортна и творческа среда.
В 14 паралелки се предлага обучение по професиите: "Социален асистент“, "Икономист-информатик“, "Техник по транспортна техника“, "Техник-растениевъд“, "Ветеринарен техник“.
Усещането за общност е неповторимо – общност с визия, позитивизъм и грижа за развитието на учениците, която създава атмосфера на удовлетвореност и щастие за ученици и преподаватели. Гимназията е носител на наградите "Златна ябълка 2020“, "Училище за пример“ и "Достойните българи“, съобщават от Областната администрация във Варна.
От там допълват, че гимназията е екоучилище с международната награда "Зелен флаг“, със зелена зона за дигитални открития, екологични инициативи и политики за приобщаване.
Провеждат се иновативни виртуални уроци и се развива иновативно земеделие и практическо обучение по ветеринарни грижи. Новите технологии подпомагат обучението и възпитават грижа за околната среда, здравето и обществото.
