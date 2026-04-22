Тежък инцидент е станал край Малко Търново. Има двама загинали и множество ранени. Това съобщи кметът на града Илиян Янчев пред БНТ.

По непотвърдена информация автобус с украинска регистрация, е останал без гориво близо до граничния пункт.

Пътниците слезли от превозното средство, но внезапно то потеглило на заден ход, минавайки през тях.

Освен двамата загинали, има и много ранени, като техният брой се уточнява. Травмите им са различни травми - счупени ръце, крака, пукнати глави. Двама от ранените се транспортират с линейки към Бургас, а другите са настанени в Дневния център в Малко Търново.

"Ситуацията е тежка. Опитваме се да помогнем на хората, на терен сме и правим каквото можем" заяви Янчев.