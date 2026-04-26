Трагичен инцидент край Поморие от последните часове разтърси обществеността. Според актуалната информация от разследването, към момента е потвърдено, че става въпрос за 29-годишната Севдалина от Бургас. Тя е била обявена за издирване от своите близки малко преди тялото ѝ да бъде открито в опожарения автомобил "Дачия Логан". Автомобилът е намерен в района на бившия къмпинг "Европа", разположен между Поморие и Ахелой, съобщава Burgas24.bg.

Криминалистите работят по три основни линии: самоубийство, нещастен случай (техническа неизправност или невнимание) или умишлено убийство. Към момента версията за самоубийство се разглежда сериозно поради данни за тежкото емоционално състояние на жената след скорошна раздяла.

Назначени са съдебно-медицински и автотехнически експертизи, които трябва да установят дали пожарът е тръгнал от купето или от двигателя, както и дали по тялото има следи от насилие.