20-годишна жена от Шумен е загинали при пътно-транспортно произшествие вчера. Инцидентът възникнал около 09:45 часа до разклона за село Коньовец. Жената, която била зад волана на лек автомобил Фолксваген "Голф" с шуменска регистрация се движила в посока към Шумен.Поради движение с несъобразена скорост на ляв завой загубила контрол над автомобила, поднесла, и навлязла в лентата за насрещно движение. Ударила се с дясната част на автомобила в насрещно идващия товарен автомобил Форд "Рейнджър" с шуменска регистрация.20-годишната жена е починала на място.В шуменската болница за преглед е откаран 50-годишният водач на форда, където след преглед е установена фрактура на дясна тибия, травма на глава и гръден кош- без фрактури. Настанен е за лечение в болничното заведение без опасност за живота.Образувано е досъдебно производство.