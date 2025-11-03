Мъж е с опасност за живота, с близо 90% изгаряния, вследствие на голям пожар край Варна.В събота, около 21:10 часа, е получен сигнал за горяща къща в село Разделна. Пожарникарите бързо са потушили огъня, но 68-годишния собственик е получил тежки изгаряния, тъй като е трудноподвижен и с редица заболявания.Отведен е в болница. По случая е образувано досъдебно производство.