Трагичен инцидент разстърси Провадия снощи.22-годишен мъж е паднал от скалите на крепостта "Овеч". Младият мъж е загинал на място, потвърдиха от полицията за. Все още се изясняват причините за трагичния инцидент.Няма улики за престъпление.По случая е образувано досъдебно производство.