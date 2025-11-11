Сподели close
Трагичен инцидент разстърси Провадия снощи. 

22-годишен мъж е паднал от скалите на крепостта "Овеч". Младият мъж е загинал на място, потвърдиха от полицията за Varna24.bg. Все още се изясняват причините за трагичния инцидент. 

Няма улики за престъпление.

По случая е образувано досъдебно производство.